Çin askeri uydusuna uzay enkazı çarptı

Mart ayında, Çin’in Yunhai 1-02 askeri uydusuna bir uzay enkazının çarptığı ortaya çıktı. Uzaydaki enkaz sayısı giderek artarken, gelecekte daha fazla çarpışma gerçekleşebilir.

Son yıllarda, uzaya fırlatılan uyduların enkazları ciddi sorunlar yaratmaya başladı. Uzmanlara göre, şu anda uzayda 2 binden fazla aktif ve 3 bine yakın da kullanılmayan uydu var.

Ayrıca, bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor ve tehlike daha da büyüyor.

ÇİN ASKERİ UYDUSUNA ÇARPTI

17 Ağustos'ta ortaya çıkan bilgilere göre, uzayda dolaşan parçalanmış bir Rus roketi, mart ayında Yunhai 1-02 isimli Çin askeri uydusuna çarptı.

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Jonathan McDowell’e göre uyduya çarpan roket, 1996 yılında Zenit-2 isimli Rus uydusunu fırlatan roketin bir parçasıydı.

ÇARPIŞMADAN SAĞ ÇIKTI

Şaşırtıcı bir şekilde Yunhai uydusu, çarpışmadan “sağ” çıkmayı başardı. Haberde, uydunun hala radyo sinyalleri göndermeye devam ettiği belirtildi.

McDowell söz konusu çarpışmayı, Rus askeri uzay aracı Kosmos-2251'in operasyonel bir iletişim uydusu olan Iridium 33'e çarptığı Şubat 2009'dan bu yana, doğrulanan ilk büyük yörünge çarpışması olarak nitelendirdi. O zamanki çarpışma, yaklaşık 9 ay içerisinde 1800 parça uzay enkazı üretmişti.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke konumunda.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü sırada.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer alıyor.

Bütün bu verilere ek olarak araştırmacılar, uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını söylüyor.





AVRUPA UZAY AJANSI, UZAYDAKİ ÇÖPLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ARAÇ GÖNDERECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görev için ClearSpace adlı bir İsviçre şirketi ile ortaklık kuran Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki enkaz sorununu çözmeyi planlıyor.

Ayrıca StartRocket adlı girişim, uzay çöplerini temizlemek için Foam Debris Catcher adını verdiği bir grup küçük ve otonom uydudan yararlanmayı planlıyor.

Bu uyduların, yapışkan bir polimer köpükle uzay çöplerini yörüngeden toplaması düşünülüyor.

Yörüngede toplanan çöplerin, daha sonra Dünya'ya yönlendirilerek atmosferde yakılması hedefleniyor.

StartRocket, hali hazırda hem Dünya’da hem de uzayda iki aşamalı bir dizi deney gerçekleştiriyor.