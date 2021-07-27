Çin baskısı: WeChat yeni üye kaydını durdurdu

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat, yeni üye alımını durdurma kararı aldı. Kararın, Çin'in baskılarından sonra alınması dikkat çekti.

Çin'in, son dönemde piyasalara ilişkin pek çok alanda sert düzenleyici tedbirler alması oldukça dikkat çekiyor.

Araç çağırma uygulaması Didi ve dünya online satış devi Alibaba'ya dönük düzenlemelerin ardından dün eğitim sektörüne dönük düzenlemeler gündeme gelmişti.

Son gelişmelerle birlikte Tencent de Çin'in düzenleme dalgasından nasibini alan teknoloji devlerinin arasına girdi.

WECHAT ÜYE ALIMINI DURDURDU

Yaklaşık bir milyar aktif kullanıcısıyla, dünyanın en çok kullanılan üçüncü sosyal medya uygulaması olan WeChat, genellikle Çinli kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Teknoloji devlerine karşı sert tedbirler alan Çin'de, 1 milyardan fazla üyesi bulunan WeChat, üye alımını kapattı.





Şirket, teknik bir yükseltme yapıldığını ve yeni kullanıcı alımına ağustos ayında devam edeceğini açıkladı.

Tencent, WeChat’in ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bir "güvenlik teknik yükseltmesinden" geçtiğini belirtti.

Kararın, WeChat’in sahibi olan Tencent’e ve diğer teknoloji devlerine yönelik kısıtlamaların ardından gelmesi ise tedirginliği artırdı.

Mesajlaşmadan yemek sipariş etmeye, arkadaş aramadan faturaları ödemeye kadar her alanda kullanılan WeChat uygulamasının, yeni kullanıcı kayıtlarını askıya alması, Çinli kullanıcıların kafasında soru işareti yarattı.



