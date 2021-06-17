Çin, Bitcoin madencilerini ülkeden kovmaya başladı

Çin’in kripto para madenciliğine yönelik yaptığı sert düzenlemeyle ülkeden çıkmak zorunda kalan madenciler, ABD'ye gidiyor.

Her ne kadar Bitcoin'in fiyat dalgalanmasında Elon Musk'ın ciddi etkisi olsa da kripto para madenciliği konusunda Çin, dünyaya liderlik ediyor.

Tahminlere göre, dünyadaki tüm madencilik faaliyetlerinin yüzde 65’i Çin’de gerçekleştiriliyor.

Örneğin, geçtiğimiz haftalarda Sincan bölgesinde yaşanan bir elektrik kesintisi, Bitcoin'in fiyatında sert düşüşlerin gözlemlenmesine neden olmuştu.

MADENCİLER ÜLKEDEN AYRILIYOR

Son zamanlarda hükümet, hem kripto paralara hem de madencilere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Çin'in sert tedbirler alacağını açıklamasının ardından, kripto para madencileri ülkeden ayrılmaya başladı.

Çin’in iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışan yetkililer, Bitcoin madencilerine bölgeyi terk etmeleri için 2 ay süre verdi.

MALİYETİN DÜŞÜK OLDUĞU YERLERE GÖÇ BAŞLADI

Çin'den ayrılmak zorunda kalan kripto para madencileri, maliyetin düşük olduğu bölgeleri tercih etmeye başladı.

Gelen bilgilere göre, Çin’in kapı komşusu Kazakistan ucuz enerji nedeniyle madencilerin ilgisini çekerken, ABD'nin Teksas eyaleti de göç noktalarından bir diğeri olarak göze çarpıyor.

Hong Kong merkezli madencilik havuzu Poolin’in başkan yardımcısı De La Torre, “Çin’de her yıl yeni bir yasakla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yüzden küresel madencilik gücümüzü çeşitlendirmeye çalışıyoruz ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya taşınıyoruz.” açıklamasını yaptı.



Bitcoin madenciliğinde en popüler olan bölgeler ise şu şekilde:







