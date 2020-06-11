Çin, deniz gözlem uydusunu uzaya fırlattı

Çin, denizlerdeki yüzey sıcaklarını ve çevresel değişimleri izlemek için yeni bir gözlem uydusunu yörüngeye gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Haiyang-1D okyanus gözlem uydusunu, ülkenin kuzeyindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 2C roketiyle başarıyla fırlatan Çin, artık okyanusları uzaydan yakın takibe alacak.

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen Haiyang-1D gözlem uydusu; üzerinde Okyanus Renk ve Sıcaklık Tarayıcısı, Kıyı Bölgesi Görüntüleyici ve bir ultraviyole görüntüleyici gibi ekipmanlar taşıyor.

OKYANUSLARI GÖZLEMLEYECEK

Okyanusları uzaydan gözlemleyecek uydu, okyanusların çevresinden yüzey sıcaklıklarını ölçecek, denizde meydana gelen afetleri erken uyarıyla tespit edecek ve Çin’in kıyı sularındaki gelişmeler hakkında veri toplayacak.

GEMİLERİ DE İZLEYECEK

Bununla birlikte gemilerin hareketlerinin takibi, deniz haklarının korunması ve bilimsel araştırmalar için hizmet verecek uydu, uzaya Eylül 2018'de gönderilen HY-1C uydusu ile birlikte çalışacak.