Çin, dijital para birimine geçiyor

Çin Merkez Bankasının yeni geliştirdiği dijital para birimi, pilot programlar kapsamında para transferlerinde kullanılmaya başlandı.

Yeni çağın ticaret araçlarından biri olan dijital paralar, birçok ülkede kullanıma sokulmaya başladı. Çin de dijital para birimini pilot kentlerde uygulamaya soktu

1 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA DİJİTAL PARA TRANSFERİ

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifey, Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliğinin SIBOS Konferası'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda dijital para birimiyle 1,1 milyar yuan (162 milyon dolar) değerinde 3 milyon 130 bin para transferi yapıldığını belirtti.

2022'YE KADAR BÜYÜK KENTLERDE TEST EDİLECEK

Fan, yeni dijital para biriminin Şiongan ve Şıncın gibi büyük kentlerde test edildiğini, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında da bir pilot programın yürütülmesinin planlandığını ifade etti.

Pilot programlarda dijital para biriminin 113 bin 300 kişisel ve 8 bin 800 kurumsal dijital hesap sahibi tarafından kullanıldığını aktaran Fan, "Merkez Bankası, dijital yuanı geleceğin önemli bir mali altyapısı olarak görmektedir." dedi.

E-YUAN

Çin yönetimi, "e-yuan" olarak da adlandırılan "Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme" (DC/EP) sistemiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

BAĞIMSIZ DİJİTAL PARA BİRİMİ YASAK

Çin Merkez Bankası, daha önce ülkede bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Başkan Yardımcısı Fan, dijital para birimlerinin merkez bankalarının para basma kabiliyetine zarar vereceğini savunmuştu.

Çin, halen mobil ödeme sistemlerinde dünya pazarında lider konumda. Ali Baba Grup'un sahibi olduğu Alipay ve Tencent Holding'in sahibi olduğu WeChat Pay ödeme servisleri ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.