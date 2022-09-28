Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa ediyor

Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa ediyor

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşasına başladı.

Çin'in Guizhou kentinde bulunan 500 metrelik çapa sahip Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 5 yıl süren yapım aşamasının ardından 2016 yılında test çalışmalarına başlamış ve 2020 yılının başlarında hizmete açılmıştı.

Çin, daha da büyüğünü yapacak

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük radyo teleskobunun inşasına başladı.

Sincan'ın Guçung ilçesine konumlandırılan Sincan Radyo Teleskobu (QTT), 110 metre çapında yönlendirilebilir bir çanak antene sahip olacak.

*Fast teleskobu

QTT hizmet vermeye başladığında, şu anda dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu olan ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu’ndan yüzde 10 daha büyük olacak.

İnşasının 6 yıl sürmesi beklenen QTT; kara delikler, kuasarlar, hızlı radyo patlamaları, karanlık madde, yerçekimi dalgaları ve evrendeki yaşamın kökenleri gibi alanlarda yapılacak çalışmalar için birinci sınıf bir gözlem platformu sağlayacak.