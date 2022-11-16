Çin dünyanın en büyük teleskobunu tamamladı

Çin dünyanın en büyük teleskobunu tamamladı

Çin, dünyanın en büyük Güneş teleskopu dizisinde sona geldi. Artık Güneş yakından incelenebilecek.

Çin, Tibet Platosu'nda inşa ettiği dünyanın en büyük teleskop dizisini tamamladığını duyurdu.

Yeni teleskop sayesinde bilim insanları, Güneş'i daha yakından inceleyecek ve daha ayrıntılı veriler toplayabilecek.

Daocheng Güneş Radyo Teleskobu (DSRT), 300'den fazla çanak antenden oluyor. Projenin maliyeti ise yaklaşık 14 milyon dolar olarak açıklandı.

İlk testler 2024'te

DSRT’nin kurulumu tamamlanmış olsa da ilk testlerin gerçekleştirilmesi için Haziran 2024 tarihini beklemek gerekiyor.

DSRT gibi radyo teleskopları, Güneş’in üst atmosferinde meydana gelen Güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarını (CME) araştırmak için oldukça kullanışlı.