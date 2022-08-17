Çin, dünyanın en güçlü mıknatısını geliştirdi

Çin'in Hefei kentinde bulunan Sürekli Yüksek Manyetik Alan Tesisi'nde manyetik alan rekoru kırıldı.

South China Morning Post'un (SCMP) bir raporuna göre, Çin'in güneydoğusunda bulunan Hefei kentindeki bir laboratuvarda, bilimsel araştırmalar için dünyanın en güçlü mıknatısı üretildi.

Mıknatısın kabaca bir madeni para büyüklüğünde olduğu ve bu boyutuna rağmen Dünya'nın manyetik alanından bir milyon kat daha güçlü olan 45.22 tesla'lık sabit bir manyetik alan oluşturduğu belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi'nde görev yapan araştırmacılar, Sürekli Yüksek Manyetik Alan Tesisi'nde (SHMFF) oluşturdukları bu mıknatısla, Çin'de ve dünyada manyetik teknolojinin gelişmesinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Dünya rekoru kıran mıknatıslar

Geçmişte en güçlü manyetik alan rekoru 45 tesla (T) ile 1999 yılında ABD'de bulunan Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı'nda kaydedilmişti.

2016 yılında ise ABD merkezli MagLab, 30 megavatlık güç girişi ile 45,5 tesla (T) şiddetinde bir manyetik alan oluşturmuştu.

Dünya çapındaki araştırmacılar, dünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltabilecek nükleer füzyon enerjisinin büyük potansiyelinden yararlanmak amacıyla, uçak gemilerini kaldıracak kadar güçlü mıknatıslar geliştiriyor.