Çin, dünyanın her yerine 2 saatte ulaşım imkanı sağlayacak jet motorunu test etti

Çin, dünyanın her yerine 2 saatte ulaşım imkanı sağlayacak jet motorunu test etti

Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri jet motoru prototipiyle, gelecekte dünyanın her yerine yolculuğun en fazla 2 saat süreceğini belirtti.

Çinli araştırmacılar, gelecekte ulaşım sorununu kökten çözecek yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Dünyanın her yerine 2 saatte ulaşım imkanı sağlayacak jet motorunun prototipini geliştiren araştırmacılar, motor sayesinde ticari havacılıkta uçuşların hipersonik hızda, yani sesten 5 kat hızlı gerçekleşebileceğini söylüyor.

Çin Bilimler Akademisi Mekanik Enstitüsü’nde prototipi geliştiren bilim insanları ve mühendisler, motor prototipini Pekin’de bulunan ve sesin 9 katı hızındaki hipersonik rüzgar tüneli simülasyonunda test etti.

(Görsel: Rüzgar tünelleri)





Test uçuşunu gerçekleştiren bilim insanları, motorun yakıt verimliliği ve operasyonel istikrar açısından benzersiz bir performans sunduğunu ifade etti.

ATMOSFERİN ÖTESİNE GİDEBİLECEK

Buluşla ilgili yayınlanan makaleye göre motor, aynı zamanda gelecekte atmosferin ötesine geçebilecek, pistten yatay olarak kalkabilecek ve Dünya’nın yörüngesini dolaşıp atmosfere geri dönecek uçaklarda da kullanılabilecek.

Basit bir tasarıma sahip motor; hava girişi, hidrojen yakıt enjektörü ve yakıt hücresinden oluşuyor.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yüksek hızlı bir uçuşta rüzgar motordaki hava girişinde şok dalgaları yaratıyor, bu şok dalgaları da yakıt hücresindeki hidrojen yakıtıyla birleşerek jetin hızlanmasını sağlayan bir patlamaya yol açıyor.





Çinli araştırmacılar, çalışmalarına devam ederek gelecekteki ulaşım sorununu tamamen çözmek istiyor.

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