Çin, Dünya'yı tehdit eden göktaşını saptırmak için 23 roket fırlatmak istiyor

Çin, Dünya'yı tehdit eden göktaşını saptırmak için 23 roket fırlatmak istiyor

Çinli bilim insanları, olası bir senaryoda Dünya'ya yaklaşacak büyük bir göktaşının yönünü değiştirmek için 23 roket fırlatmayı teklif etti.

Zaman zaman Dünya'nın yakınından irili ufaklı göktaşları geçiyor ve bunlar genellikle gezegenimize zarar vermiyor. Ancak bilim insanları, olası bir tehlike senaryosunda ne yapmamız gerektiğine dair çalışmalar yürütüyor.

Çinli bilim insanları, olası bir senaryodan harekete çıkarak Dünya'ya yaklaşacak büyük bir göktaşının yönünü değiştirmek için 23 adet roket fırlatmayı teklif etti.

Yapılan simülasyon testleri, bu yolla Dünya'ya yaklaşan büyük bir göktaşının rotasının, Dünya yarıçapının 1.4 katı kadar saptırılabileceğini ortaya koydu.

NÜKLEER PATLAYICIDAN DAHA AZ RİSKLİ

Bilim insanları, göktaşını nükleer patlayıcılarla patlatmaktansa yönünü değiştirmenin daha düşük riskli olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Çin'in göktaşının yönünü değiştirmek için fırlatmayı düşündüğü Long March 5 roketleri, daha önce eleştiriler almıştı. 29 Nisan'da fırlatılan, ancak daha sonra kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'na düşen roket de Long March 5 serisine aitti.





NASA'NIN DA BENZER PLANLARI VAR

NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştiriliyor.

Bu projenin amacı ise Dünya'ya yaklaşan gök taşlarının rotasını değiştirerek, gezegenimiz için bir tehlike oluşturmalarını engellemek.

DART mekiği; Didymos A isimli gök taşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, gök taşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.