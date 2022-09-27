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    Çin, gizemli uydusunu uzaya fırlattı

    Çin, gizemli uydusunu uzaya fırlattı

    Çin, uzaktan algılama özellikli, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
    • 27.09.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 10:59
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    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre "Yaogan-36" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Yörüngeye yerleşti

    Uydunun, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 439'uncu görev oldu.

    Uzaktan algıma özelliğine sahip optik uyduların, toprak kaynaklarının takibi, kent planlaması, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek sağlaması amaçlanıyor.

    Yaogan-35 sınıfı ilk üç uydu, 6 Kasım 2021'de, ikinci üçlü grup bu yıl 23 Haziran'da, üçüncü grup ise 30 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.

    yoagan

    Uydular gizemini koruyor

    Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığına da inanılıyor.

    Seriye ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.


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