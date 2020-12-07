Çin, hava durumunu kontrol etmek için deney yapacak

Çin, hava durumunu kontrol etmek için deney yapacak

Çin'in hava olaylarını kontrol etme planları kapsamında, atmosferde 5,5 milyon kilometrekarelik alanda deneyler yürüteceği açıklandı.

Çin'in hava koşullarını kontrol etme programı, ilk olarak 2008 yılında gerçekleşen Pekin Olimpiyatları sırasında başlamıştı.

Olimpiyat oyunlarında yağmur yağmasını engellemek için, 21 noktadan gümüş iyodürün yanı sıra çeşitli kimyasal maddeler içeren binden fazla bomba fırlatılmıştı.

Bulut tohumlama olarak bilinen bu yöntemle, bulutlar etkinlik alanına ulaşmadan yağmurun erken yağması sağlanmıştı.

5,5 MİLYON KİLOMETREKARELİK ALANDA YENİ DENEY

Çin'in, hava olaylarını kontrol etme planları kapsamında atmosferde 5,5 milyon kilometrekarelik alanda deneyler yürüteceği açıklandı.

Pekin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Araştırmalar ve teknolojide gelinen nokta sayesinde 2025'te hava durumunu kontrol edebilecek bir sisteme ulaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

Çin, yapay yağmur ve kar için kullanılacak alanın beş yılda 5,5 milyon kilometrekareye ulaşmasını hedeflerken, 580 bin kilometrekarelik alan ise teknolojiyle donatılacak.

KURAKLIK ENGELLENEBİLİR

Pekin, bu deneyle kuraklık gibi afetlerin önüne geçilebileceğini savunuyor. Programla, doğal felaketlerle mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Çin, havayı kontrol etme projesinde hızla ilerlerken, Hindistan gelişmeleri kaygıyla ile takip ediyor.

Tarımın muson yağmurlarına bağlı olduğu komşu ülke ayrıca, Himalaya Dağları'ndaki toprak kavgasında, Pekin'in elini güçlendirmesinden endişe ediyor.

