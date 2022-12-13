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    Çin, iki yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

    Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
    • 13.12.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:25
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    Çin, iki yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı iki yer gözlem uydusunu başarıyla fırlattı.

    AA'nın haberine göre, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uyduları, Long March-4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    Uyduların, fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

    Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

    Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 454'üncü başarılı taşıma görevi oldu. Çin, aynı sınıftan Şiyan-20C uydusunu 29 Ekim'de fırlatmıştı.

    Çin, iki yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı #1


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