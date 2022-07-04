Çin, kendi işletim sistemini geliştiriyor

Çin, ABD'ye bağlı kalmamak için kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı.

Son yıllarda ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim sürerken, iki ülke de birbirlerine bağımlı olmak istemiyor.

Örneğin ABD, Çin’e olan üretim ve tedarik bağımlılığını azaltmak için birçok yatırım yapmıştı.

Şimdilerde ise Çin, bilişim sektöründe ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bilgisayar pazarında Windows ve macOS işletim sistemlerini kullanan ülke, kendi açık kaynak kodlu işletim sistemini geliştirmek için kolları sıvadı.

Çin'in yeni işletim sistemi: OpenKylin

Çin, 2001 yılında Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi’ne işletim sistemi geliştirme talebinde bulunmuştu.

FreeBSD tabanlı olarak geliştirilen Kylin işletim sistemi, ordu ve hükümet tarafından kullanılsa da vatandaşlar bu sistemi tercih etmiyor.

Kendi işletim sisteminin halk tarafından pek tercih edilmemesi, Çin hükümetini harekete geçirdi. Hükümet, Kylin’in yaygınlaşması için openKylin projesini geliştiriyor. OpenKylin, yeni Kylin versiyonları gibi FreeBSD yerine Linux tabanlı olacak.

Hükümetin sahip olduğu Kylinsoft şirketi, Çin içerisinde birçok araştırma grubu ile güçlerini birleştirerek yeni bir açık kaynak topluluğu kuruyor.

Öte yandan Çin, yarı iletkenlerden yazılıma kadar uzanan önemli teknolojilerin yerel üretimini de artırmaya çalışıyor.