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    Çin, kendi işletim sistemini geliştiriyor

    Çin, ABD'ye bağlı kalmamak için kendi işletim sistemini geliştirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:00
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    Çin, kendi işletim sistemini geliştiriyor

    Son yıllarda ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim sürerken, iki ülke de birbirlerine bağımlı olmak istemiyor.

    Örneğin ABD, Çin’e olan üretim ve tedarik bağımlılığını azaltmak için birçok yatırım yapmıştı.

    Şimdilerde ise  Çin, bilişim sektöründe ABD’ye olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bilgisayar pazarında Windows ve macOS işletim sistemlerini kullanan ülke, kendi açık kaynak kodlu işletim sistemini geliştirmek için kolları sıvadı.

    Çin'in yeni işletim sistemi: OpenKylin

    Çin, 2001 yılında Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi’ne işletim sistemi geliştirme talebinde bulunmuştu.

    FreeBSD tabanlı olarak geliştirilen Kylin işletim sistemi, ordu ve hükümet tarafından kullanılsa da vatandaşlar bu sistemi tercih etmiyor.

    OpenKylin

    Kendi işletim sisteminin halk tarafından pek tercih edilmemesi, Çin hükümetini harekete geçirdi. Hükümet, Kylin’in yaygınlaşması için openKylin projesini geliştiriyor. OpenKylin, yeni Kylin versiyonları gibi FreeBSD yerine Linux tabanlı olacak.

    Hükümetin sahip olduğu Kylinsoft şirketi, Çin içerisinde birçok araştırma grubu ile güçlerini birleştirerek yeni bir açık kaynak topluluğu kuruyor.

    Öte yandan Çin, yarı iletkenlerden yazılıma kadar uzanan önemli teknolojilerin yerel üretimini de artırmaya çalışıyor.


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