Çin, kendi uzay istasyonu için son kez roket fırlatacak

Çin, kendi uzay istasyonu için son kez roket fırlatacak

Çin, modüler mürettebatlı uzay istasyonunun üçüncü ve son parçasını fırlatmaya hazırlanıyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve13 isimli uzay görevleriyle istasyona 3 taykonot göndermişti.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü ise temmuz ayında uzaya fırlattı.

İstasyona başarıyla kenetlenen 20,5 metre uzunluğundaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu.

Son parça istasyona eklenecek

Çin, modüler mürettebatlı uzay istasyonunun üçüncü ve son parçasını fırlatmaya hazırlanıyor.

Çin'in insanlı uzay görevlerinden sorumlu kurumu CMSA, Hainan adasında bulunan Wenchang Uzay Üssü'nde Long March 5B roketinin fırlatma rampasına başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.

Çin'in devasa roketi Long March 5B bu kez inşası devam eden uzay istasyonu için son kez fırlatılacak.

Mengtian adındaki modülü taşıyacak roket, görevinde başarılı olursa Çin uzay istasyonu inşasını tamamlamış olacak. Tiangong Uzay İstasyonu'nu için Mengtian modülü, 31 Ekim 2022'de fırlatılacak.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.