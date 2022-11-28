Çin, kendi uzay istasyonunu tamamlamak üzere

Çin, kendi uzay istasyonunu tamamlamak üzere

Çin, Shenzhou-15 uzay aracını yarın yörüngeye göndererek uzay istasyonunu tamamlayacak.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2'yi fırlatarak çekirdek modüle entegre eden Çin, ardından Shenzhou-12 ve 13 uzay araçlarıyla taykonotları istasyona göndermişti.

Uzay istasyonu tamamlanmak üzere

Çin, Shenzhou-15 uzay aracını yarın yörüngeye göndererek uzay istasyonunu resmen tamamlayacak.

Ülkenin uzay çalışmalarından sorumlu kurumu, düzenlediği basın toplantısında yarın TSİ 18.08'de fırlatılacak uzay aracında üç astronotun bulunacağını belirtti.

Yaklaşık 10 yıl faaliyet göstermesi beklenen uzay istasyonunun tamamlanması, Çin'in kapsamı giderek genişleyen uzay çalışmaları için bir dönüm noktası teşkil edecek.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te (2030'a uzatılabilir) sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.