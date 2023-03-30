Çin korkusu! AB, temiz teknoloji üretimini daha çok desteklemek istiyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın temiz teknoloji üretimini daha fazla desteklemesi gerektiğini, aksi halde Çin'in bu alanda daha fazla gelişeceğini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın temiz teknoloji üretimini daha fazla desteklemesi gerektiğini söyledi.

AB ülkelerinin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere iddialı hedefler belirlediklerini anımsatan von der Leyen, aksi halde Çin'in bu alanda daha fazla gelişeceğini hatırlattı.

Üretim genellikle AB dışına çıkıyor

"Politikalarımızın temiz teknolojilerin üretimini desteklemek konusunda bir açığı var" diyen von der Leyen, yeni bir teknoloji geliştirildiğinde ve ticari kurulum aşamasına geldiğinde üretimin genellikle AB dışına çıktığını vurguladı.

Von der Leyen, batarya, güneş paneli ve ısı pompası gibi temiz teknolojilerde en büyük üreticinin Çin olduğuna dikkati çekerek, bu durumu çok kaygı verici bulduğunu ifade etti.

En büyük kazanan Çin olacak

Gelecek 5 yılda küresel elektrik üretimindeki artışın yüzde 90'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşeceğine işaret eden von der Leyen, bu artışın en büyük kazananının da Çin olacağını düşünüyor..