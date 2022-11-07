Çin, kritik iki roket ateşleme sistemini test etti

Çin, kritik iki roket ateşleme sistemini test etti

Çin, ağır taşıyıcı ve yeniden kullanılabilir roketlerin ateşleme sistemlerini test ettiğini duyurdu.

Çin, geçtiğimiz günlerde kendi uzay istasyonu için Long March 5B roketini fırlatmış ve roketin parçaları Dünya yüzeyine düşmüştü.

Çin'in kontrolsüz fırlatmaları dünyada paniğe neden olurken, ülkede yeni roketler test edilmeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre Çin, ağır taşıyıcı ve yeniden kullanılabilir roketlerin ateşleme sistemlerini test ettiğini duyurdu.

Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), 500 tona kadar itiş gücüne sahip sıvı yakıtlı roket motoru ile 80 tona kadar itiş gücüne sahip, yeniden kullanılabilir özellikteki sıvı yakıtlı roket motorunun ateşleme testlerini yaptı.

Yapılan testlerden ilkinde 500 tona kadar itiş gücüne sahip sıvı oksijen ve kerosen yakıtlı motorun ilk ateşleme testi yapıldı.





Çin, itiş gücünü geliştiriyor

Çin'de halen ağır taşıyıcı roketlerde 120 tona kadar itiş gücü olan ateşleme sistemleri kullanılıyor. İtiş gücündeki kayda değer gelişme, Çin'in Ay ve Mars gibi uzak mesafeli görevlerde ağır yüklerin taşınmasına imkan sağlayarak daha ileri keşif çalışmalarının önünü açabilir.