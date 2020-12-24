Çin, Long March 8 roketi ile ilk fırlatma görevini yaptı

Çin, Long March 8 roketi ile ilk fırlatma görevini yaptı

Çin, orta ağırlık taşıyıcı roketi Long March 8'i kullanarak ilk defa bir fırlatma görevine imza attı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD'nin en büyük rakibi haline gelen Çin, yeni fırlatma görevleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Çin, Long March 8 roketi ile ilk fırlatma görevini yaptı. Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre 5 uydu taşıyan roket, Haynan Adası'ndaki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Çin, Long March 8 roketi ile ilk fırlatma görevini yaptı

ÇİN, LONG MARCH ROKETLERİNİ KULLANIYOR

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'de uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne dek roketlerden 16 nesil üretildi. Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatma görevlerini yerine getiriyor.

LONG MARCH 8'İN İLK GÖREVİ

Çin'in Long March roketleri içinde orta ağırlık taşıyıcı sınıfındaki Long March 8, 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı ve bu görevde ilk kez kullanıldı.

50,3 metre uzunluğundaki dev roket, Çin'in artık eskiyen Long March 2, 3 ve 4 modellerinin yerini alacak.

Ayrıca Çin, söz konusu roketi gelecekte SpaceX'in Falcon 9 roketi gibi yeniden kullanılabilmesini sağlayacak. Yetkililer, gelecek yıl roketin kalkış ve iniş testlerini daha da artırmayı planlıyor.