Çin, Mars'a gönderdiği aracın güvenliği için ABD ile görüşüyor

Çin, Mars'a gönderdiği aracın güvenliği için ABD ile görüşüyor

Çin, Mars’a gönderdiği Tianwen-1 keşif aracının güvenliği için NASA ile görüştüğünü doğruladı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak, geçen ay Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, ocak ve şubatta NASA ile uzay aracın uçuş güvenliği üzerine fikir alışverişi yaptığını doğruladı.

NASA Yöneticisi Steve Jurczyk, Çin uzay araçlarına ilişkin görüşmeler yapıldığını ve en son Çinli yetkililer ile Tianwen-1'in çarpışma riskini analiz edebilmeleri için yörünge verilerinin paylaşıldığını söylemişti.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ YASAK, HER KONUYU KAPSAMIYOR

NASA Yöneticisi Jurczyk, NASA ile Çin arasındaki neredeyse tüm temasların teknoloji hırsızlığı gibi güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklandığını, ancak bazı istisnai durumların olabileceğini belirtmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA MARS'A İNECEK

Dünyadan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tianwen-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tianwen-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

“Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor. Tianwen-1’in, mayıs veya haziranda Mars yüzeyine inmesi bekleniyor.