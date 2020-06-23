Çin, navigasyon sisteminin son uydusunu fırlattı

Çin, Beidou (Kuzey Yıldızı) Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS) son uydusunu da uzaya gönderdi.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

NAVİGASYON SİSTEMİNİN SON PARÇASI TAMAMLANDI

2000 yılından bu yana faaliyet gösteren sınırlı bir test sistemi ve şu anda yapım aşamasında olan bir tam ölçekli küresel navigasyon sistemi gibi iki ayrı uydu takımından oluşan Beidou'nun, son parçası da tamamlandı.

Çin, Beidou Navigasyon Uydu Sistemi'nin son uydusunu da başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Lansman Merkezi'nden fırlatılan uydu, Beidou ailesinin 55'inci uydusu oldu.

Beidou sistemi, geleneksel konumlandırma navigasyonu, uydu tabanlı geliştirme, hassas konumlandırma hizmetleri, arama-kurtarma ve kısa mesaj iletişim hizmetleri sunuyor.

Proje çerçevesinde uzaya gönderilen Beidou-1 uyduları Çin'e, Beidou-2 uyduları Çin ve bölge ülkelerine, Beidou-3 uyduları da dünya geneline navigasyon hizmeti verecek.

Çin, Beidou Navigasyon Sistemi ile ABD'nin "GPS", Rusya'nın "GLO NASS", Avrupa'nın ise "Galileo" küresel navigasyon uydu sistemleriyle rekabet edecek.