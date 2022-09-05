Çin, nükleer enerjiyi uzaya taşıyor

Gelen bilgilere göre Pekin yönetimi, nükleer enerji projelerini hızla uzaya taşımaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl ABD Enerji Bakanlığı, insanlığın zorlu uzay ortamlarında uzun süre kalabilmesini sağlayacak, “fizyon yüzey güç sistemi” ismi verilen santraller için resmen inşa talebinde bulunmuştu.

Son zamanlarda Mars ve Ay için uzay çalışmalarına hız kazandıran ABD, insanların uzay ortamında enerji ihtiyacını karşılayacak nükleer temelli projeler üzerinde çalışıyor.

Bir hamle de Çin'den geldi

Çin ve ABD arasında uzay yarışı kızışırken, Pekin yönetimi nükleer enerji projelerini hızla uzaya taşımaya hazırlanıyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, uzayda bir megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip bir nükleer reaktör projesini onayladı.

Projenin, 25 Ağustos'ta bakanlık tarafından yürütülen kapsamlı bir performans değerlendirmesinden geçtiği bildirildi.

NASA uzmanları, halihazırda operasyonlarına devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu'nun en fazla 120 kilowatt elektrik tükettiğini tahmin ediyor.

Bu da Çin'in tasarladığı projenin, yaklaşık 10 uzay istasyonuna yetecek kadar elektrik enerjisi üretebileceği anlamına geliyor.

Söz konusu proje ayrıca, NASA'nın 2030'a kadar Ay'ın yüzeyine kurmak istediği benzer bir reaktörden 100 kat daha güçlü.

Çin'in bu denli güçlü bir reaktörü neden kurmak istediği bilinmiyor. Projeyle ilgili diğer ayrıntılar da henüz açıklanmadı.