Çin, online oyunlara onay vermeyi durdurdu

Geçtiğimiz günlerde ülkedeki çocukların çevrim içi oyun oynamasına kısıtlamalar getiren Çin, şimdi de yeni oyunlara onay vermeyecek.

Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için geçtiğimiz günlerde bir karar almış ve 18 yaşından küçüklerin oyun saatlerine kısıtlama getirmişti.

Söz konusu kararla birlikte 18 yaş altındaki Çinli gençler; artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde, saat 20.00 ila 21.00 aralığında çevrim içi oyunlara giriş yapabilecek.

YENİ ONLİNE OYUNLARA DA İZİN YOK

South China Morning Post’un haberine göre Çin, şimdi de online oyunlara karşı yeni kısıtlamalar getirdi. Habere göre, online oyunlara onay verilme işlemleri askıya alındı. Kısacası, piyasaya çıkmak isteyen yeni oyunlara Çin hükümeti artık izin vermeyecek.

Getirilen saat sınırlamalarının ardından, bu kuralların uygulandığından emin olmak için Çin, Tencent Holdings ve NetEase gibi oyun şirketlerini dün itibarıyla görüşmeye çağırmıştı. Yeni yasak kararının bu görüşmeden sonra alındığı belirtiliyor. Onay süreçlerinin ne zamana kadar durdurulacağı ise açıklanmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tencent, alınan karara saygı duyduklarını ve çocukların fiziki ve zihinsel sağlığını ciddiye aldıklarını söyledi.

ÇİN'DE OYUN BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtilmişti.

Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.