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    Çin, optik algılama uydusunu uzaya gönderdi

    Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaktan optik algılama yapan uyduyu başarıyla uzaya gönderdi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 09:39
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    Çin, optik algılama uydusunu uzaya gönderdi

    Son zamanlarda uzay yarışında önde gelen ülkelerden biri olan Çin, uzaya yeni uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Çin'in yüksek yörüngeli optik uzaktan algılama uydusu Gaofen-13, Long March-3B adlı taşıyıcı roket tarafından yörüngeye gönderildi.

    Gaofen-13 uydusu, Çin Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Sistemi'nin (CHEOS) bir parçası.

    VERİ TAHMİNLERİ YAPACAK

    Çinli yetkililer; uzaya fırlatılan uydunun esas olarak arazi incelemeleri, mahsul verimi tahminleri, çevre koruma, hava durumu tahmini ve erken uyarıların yanı sıra afet önleme ve azaltma için kullanılacağını açıkladı.

    Çin, optik algılama uydusunu uzaya gönderdi #1

    CHEOS uydu kümesi, optik ve sentetik açıklıklı radar uyduları ile tüm hava koşullarında, tüm gün kapsama alanı sağlamak için 2010 yılında başlatıldı.  Ancak Çin, fırlatılan uydular hakkında çok az detay açıklıyor.

    BU YIL TOPLAMDA 40 FIRLATMA YAPACAK

    Son fırlatılan Gaofen-13 uydusu ise Çin'in bu yıl fırlattığı 30. araç olarak kayıtlara geçti. Çin uzay programının ana yüklenicisi CASC, yıl sonuna kadar toplam 40 fırlatma yapmayı planlıyor.

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