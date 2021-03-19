Çin ordusu, Tesla araçlarının kullanılmasını yasakladı

Çin, Tesla'nın kameralarla donatılan araçlarının ordu tarafından kullanımını ve askeri tesislere girişini yasakladığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Çin'de otomobil üretmeye başlayan Tesla, son zamanlarda Çinli yetkililere güven vermemeye başladı.

Yarı otonom ve tam otonom sistemler sebebiyle gelişmiş yapay zeka ve çip teknolojisi kullanılan Tesla, araçlarda aynı zamanda gelişmiş bir kamera sistemi bulunuyor.

İşte araçlardaki bu kamera sistemine sıcak bakmayan Çin, Tesla'yı bilgi toplamakla suçluyor.

ORDUDA KULLANIMI YASAKLANDI

Tesla araçlarının sahip olduğu kameralar nedeniyle Çin, araçların askeri tesislere girişini ve ordu tarafından kullanımını yasakladı.

Şanghay yakınlarında kurduğu fabrikada Model 3 ve Model Y SUV üreten Kaliforniya merkezli şirketin CEO'su Elon Musk, araçlarda bulunan dahili kameraların yalnızca güvenlik için olduğunu söylemişti.