Çin oyunlara savaş açtı: Steam'in global sürümü yasaklandı

Teknoloji devlerine ve oyun şirketlerine yönelik baskıları artıran Çin, şimdi de Steam'in global versiyonunu yasakladığını duyurdu.

Son zamanlarda Çin hükümeti, ülkede faaliyet gösteren teknoloji ve oyun şirketlerine adeta savaş açmış durumda.

Dev şirketlere katı kurallar getiren Çin; Google, Twitter ve Microsoft gibi şirketlerin, bazı hizmetlerini ülkeden çekmesine neden olmuştu.

Öte yandan hükümet, özellikle çocuk oyuncular için radikal kararlara imza attı. Geçtiğimiz aylarda hükümet, 18 yaş altı çocukların haftada 3 saatten fazla çevrim içi oyun oynanmasını yasaklamıştı.

STEAM'E YASAK

Şimdi de dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, baskıların hedefinde yer aldı. Gelen bilgilere göre Çin, Steam’in global versiyonuna yasak getirdi.

Yayınlanan rapora göre, ülkede yalnızca Steam'in Çin sürümü kullanılabilecek. Ancak bu sürümde, global versiyonun aksine yalnızca 103 adet oyun yer alıyor.

Steam'in global sürümüne girmek isteyen Çinli kullanıcılar, aşağıdaki ekran görüntüsüyle karşılaşıyor.