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    Çin, Pekin-3B isimli gözlem uydusunu fırlattı

    Çin, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusu "Pekin 3-B"yi uzaya yolladı.
    • 25.08.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:21
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    Çin, Pekin-3B isimli gözlem uydusunu fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre Çin, uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusu "Pekin 3-B"yi uzaya yolladı.

    Yörüngeye yerleşti

    Uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

    Uydunun; arazi yönetimi, tarım kaynaklarının ve çevrenin takibi ve kent planlamasına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

    Uydunun ilk versiyonu "Pekin 3-A" 11 Haziran 2021'de uzaya gönderilmişti. Yer gözlem uydularının en gelişmişlerinden biri olan uydunun, 500 kilometre yüksekten piksel başına 50 santimetre çözünürlükte fotoğraflar çekebildiği, ABD'nin San Francisco şehrinin tümünü 42 saniyede tarayarak fotoğrafladığı ileri sürülmüştü.

    roket


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