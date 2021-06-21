Çin, Sichuan eyaletinde kripto para madenciliğini yasakladı

Kripto para konusunda sert tedbirleri devreye alan Çin, Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklama kararı aldı.

Son zamanlarda başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerin kaynağı Çin, yeni yasaklar getirmeye devam ediyor.

Tahminlere göre, dünyadaki tüm madencilik faaliyetlerinin yüzde 65’inin gerçekleştiği ülkede, hem kripto paralara hem de madencilere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Çin’in iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışan yetkililer, Bitcoin madencilerine bölgeyi terk etmeleri için 2 ay süre vermişti.

YENİ BİR YASAK DAHA GELDİ

Çin'den gelen haberlerle toparlanamayan kripto para piyasası yeni bir haberle sarsıldı. Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri, kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi.

Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor. Eyalette 26 adet büyük kripto para madenciliği üssü bulunuyor.

Çin'de bulunan kripto para madencileri, global Bitcoin üretiminin yarısından fazlasını yapıyor. Bu nedenle, alınan yasaklar tüm piyasayı etkliyor.

Çin'den ayrılmak zorunda kalan kripto para madencileri ise, maliyetin düşük olduğu ve herhangi bir yasağın bulunmadığı bölgeleri tercih etmeye başladı.