Çin, süper bilgisayarlardan oluşan internet ağı kuracak Çin "süper bilgisayar ağı" kurmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları başlattığını duyurdu.

ensonhaber.com

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Çin'den internet ağı hamlesi

Çin "süper bilgisayar ağı" kurmak için araştırma ve geliştirme çalışmaları başlattığını duyurdu.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tienstin şehrinde düzenlediği toplantıda bir araya gelen yazılım ve bilişim uzmanları, sektördeki sorunların çözümüne destek sağlaması için bir süper bilgisayar interneti kurulmasıyla ilgili görüşmeler yaptı.

Birbirine bağlı süper bilgisayarlardan oluşması öngörülen ağda, kullanıcıların tek platform üzerinden birden fazla makineye erişmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ülkedeki 15 üniversite ve ulusal enstitüdeki süper bilgisayar merkezinin projeye katılması planlanıyor.

Bu sayede merkezler, Çin'in farklı noktalarındaki süper bilgisayarla tek bir ağ üzerinden faaliyet gösterebilecek.

Yetkililer, bu kolektif çalışma ağının havacılık, uzay, tıp ve finans gibi farklı alanlardaki sorunların çözümünde daha verimli hareket edilmesini sağlayacağını düşünüyor.