Çin, süpersonik Mars drone'u geliştiriyor

Çinli bilim insanları, gelecekteki Mars’ta bulunan koloniler arasındaki seyahatlerde kullanılmak üzere süpersonik bir Mars drone’u üzerinde çalışıyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz aylarda yüzeye yerleştirmişti.

ÇİN'DEN SÜPERSONİK HELİKOPTER HAMLESİ

NASA'nın söz konusu Mars helikopterine benzer bir teknoloji de Çin tarafından geliştiriliyor. Ancak Çinliler, bu sefer aracı oldukça farklı bir iş için kullanacak.

Çinli bilim insanları, geliştirecekleri süpersonik insansız hava aracını gelecekte Mars’taki koloniler arası yapılacak olan seyahatlerde kullanmak istiyor.

SES HIZINDAN 5 KAT HIZLI

Araştırma ekibi; 500 kg ağırlığında, 5.000 metre yüksekliğe çıkabilen ve ses hızından beş kat daha hızlı seyahat edebilen drone'un konseptini şimdiden geliştirdi.

Ancak bu aracın geliştirilmesi hala ilk aşamalarında olduğu için, tamamlanması yıllar sürebilir.

Beihang Üniversitesi’ndeki araştırmacılarına göre, Mars'taki ilk süpersonik uçuş ancak 30 yıl sonra yapılabilir.

Çinli bilim insanlarına göre, gelecekte Mars'ta koloniler kuracak insanlar, söz konusu teknolojiye sahip hava araçlarına ciddi şekilde ihtiyaç duyacak.

Öte yandan Çinliler, söz konusu süpersonik hava aracını 2045 yılına kadar Mars'a fırlatmayı amaçlıyor.