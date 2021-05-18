Çin televizyonu: Selçuk Bayraktar Türkiye'nin Steve Jobs'ı

SİHA'ların mimarı Bayraktar'dan bahseden Çinli popüler bilim yazarı, "Konumu, Steve Jobs'ın akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi" dedi.

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı, uluslararası basında konuşulmaya devam ediyor.

Bunun son örneği Çin'de görüldü. Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı.

STEVE JOBS'A BENZETTİ

Song, Çin Merkezi Televizyonu'nda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzetti.

"BAYRAKTAR'IN SİHA SAVAŞINDAKİ KONUMU..."

Çinli yazar, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı. Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'ın akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

Song Yiçang ayrıca, "Jobs'ın Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor." değerlendirmesini de yaptı.

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SİHA'LARIN YAZILIM VE ELEKTRONİĞİNDE UZMANLAŞTI

Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.

Yazar Song'un; "A Lonely Queen of the North", "The Empires On the Sea", "Flames on the Sea" ve "Sailing to the Deep Ocean" adlı kitapları bulunuyor.