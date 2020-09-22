Dolar
7.6519
0.2594%
Euro
8.9852
0.0623%
Altın
1901.72
-0.5579%
Borsa
1090.55
0.3238%
G. Altın
469.372
-0.0223%
Bitcoin
79958.96
-1.3322%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi

    Çin, Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusunu geçtiğimiz pazartesi günü başarıyla yörüngeye fırlattı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 10:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi

    Son yıllarda uzay yarışında yaptığı ataklarla ön plana çıkan Çin, yeni uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

    Ülkede fırlatılan son uydu ise Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusu oldu. Çin'in bu görevi gerçekleştirmek için fırlattığı üçüncü uydusu olan Haiyang-2C, kuzeybatı Çin'deki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-4B roketi ile yörüngeye gönderildi.

    Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi - VİDEO

    OKYANUS HAKKINDA VERİ TOPLAYACAK

    Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen Haiyang-2C, genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

    Ayrıca söz konusu fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347 fırlatması olarak kayıtlara geçti.

    Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi #1

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir