Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusunu geçtiğimiz pazartesi günü başarıyla yörüngeye fırlattı.

Son yıllarda uzay yarışında yaptığı ataklarla ön plana çıkan Çin, yeni uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Ülkede fırlatılan son uydu ise Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusu oldu. Çin'in bu görevi gerçekleştirmek için fırlattığı üçüncü uydusu olan Haiyang-2C, kuzeybatı Çin'deki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-4B roketi ile yörüngeye gönderildi.

OKYANUS HAKKINDA VERİ TOPLAYACAK

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen Haiyang-2C, genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.

Ayrıca söz konusu fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347 fırlatması olarak kayıtlara geçti.



