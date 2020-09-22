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Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi
Çin, Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusunu geçtiğimiz pazartesi günü başarıyla yörüngeye fırlattı.
- AA
- 22.09.2020 - 10:42
- Güncelleme : 22.09.2020 - 10:42
Son yıllarda uzay yarışında yaptığı ataklarla ön plana çıkan Çin, yeni uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.
Ülkede fırlatılan son uydu ise Haiyang-2C isimli okyanus gözlem uydusu oldu. Çin'in bu görevi gerçekleştirmek için fırlattığı üçüncü uydusu olan Haiyang-2C, kuzeybatı Çin'deki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-4B roketi ile yörüngeye gönderildi.
Çin, üçüncü okyanus gözlem uydusunu uzaya gönderdi - VİDEO
OKYANUS HAKKINDA VERİ TOPLAYACAK
Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen Haiyang-2C, genel anlamda okyanus hakkında veri toplayacak ve okyanus gözlemi için daha önce fırlatılan HY-2B ve HY-2D uydularıyla bağlantı kuracak.
Ayrıca söz konusu fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 347 fırlatması olarak kayıtlara geçti.