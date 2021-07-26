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    Çin, uygulamaların zararlı içeriklerden arındırılmasını istiyor

    Çin hükümeti, internet uygulamalarının zararlı içeriklerden arındırılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.07.2021 - 15:19
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    Çin, uygulamaların zararlı içeriklerden arındırılmasını istiyor

    Son yıllarda, uygulamalar konusunda oldukça katı kurallar benimseyen Çin hükümeti, zararlı içerik barındıran ve kullanıcıları zor durumda bırakan uygulamalara karşı savaş açtı.

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, teknoloji şirketlerine tüketicileri yanlış yönlendiren ve istemedikleri hizmetleri almaya zorlayan internet uygulamalarına ilişkin uyarıda bulundu.

    6 AYLIK KAMPANYA

    Bu çerçevede, bakanlıkça teknoloji şirketlerine yönelik tekelleşme karşıtı yasalara uyulması, veri güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 6 aylık bir kampanya başlatıldı.

    Ayrıca, bakanlık tarafından içinde yeniden düzenlenmesi gereken onlarca uygulamanın olduğu bir liste de yayınlandı.

    Sitelerde kullanıcının isteği dışında açılan ve zararlı içeriklere sahip olabilecek alanlara yönlendirmelerde bulunan "pop-up" pencereler, uygulamalarda düzenlenmesi istenen kısımlar arasında yer aldı.

    Söz konusu zararlı içerikleri kaldırmayarak kurallara uymayan platformlar ise ciddi pazara cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

    uygulama

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