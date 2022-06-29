Çin uzay aracı, Mars yüzeyini görüntüledi

Çin'in Mars yörüngesindeki aracı Tianwen-1, gezegenin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından 2020 yılının Temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tianwen-1 keşif aracının yörüngeden çektiği yeni fotoğrafları yayınladı.

Gezegenin çevresinde 1300'den fazla tur atan uzay aracı, Mars'ın neredeyse tamamını fotoğraflama şansı buldu.

Birçok kritik bölge fotoğraflandı

Uzaydan çekilen görüntüler arasında, gezegenin neredeyse tüm su kaynaklarının gizli olduğu Mars'ın güney kutbunun fotoğrafları da var.

Diğer görüntüler arasında, 4.000 kilometre uzunluğundaki Valles Marineris kanyonunun fotoğrafları ve Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra olarak bilinen çarpma kraterleri de var.



