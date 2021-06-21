Çin'in kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'nin içine girdi.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı. Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 taykonot gönderdi.

İSTASYONA GİRDİLER

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-12 ile uzaya gönderilen 3 taykonotun, ülkenin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye girdiği bildirildi.

Çin uzay istasyonunun içi görüntülendi

ÇİN TARİHİNDE İLK

Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo modüle sırayla giriş yaparken, Çinlilerin ilk kez kendi uzay istasyonlarına girdikleri vurgulandı.

Ekibin lideri Nie Haisheng, "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi, Tianhe çekirdek modülündeyiz. Destekleri için tüm Çinlilere teşekkür ediyoruz ve birçok bilim insanının sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YAKINDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.