Çin, uzaydaki hakimiyetini artırıyor

Çin, Dünya yörüngesinde inşa edilen uzay istasyonuna üç astronot gönderdi. Böylelikle ülkenin uzaydaki hakimiyeti daha da artmış oldu. İşte Çin'in uzay yarışında ABD'yi geçme planları...

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmış ve ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 astronot gönderdi.

Ülkenin 2016'dan beri ilk insanlı uzay görevi olan fırlatma, Çin'in uzaydaki elini daha da güçlendirecek ve ABD'ye meydan okumasını sağlayacak.

ÇİN'İN EN UZUN İNSANLI GÖREVİ

Astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo, üç ay boyunca yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapacak. Bu, Çin'in alçak yörüngede en uzun sürecek insanlı uzay görevi olacak.

2022 yılında tamamlanması beklenen uzay istasyonu, ABD'nin 20 yıldır yörüngede bulunan ve 2024'te kullanımı sonlandırılacak Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) tek alternatif olacak.

ÇİN, ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Dünyanın yörüngedeki tek uzay istasyonu olan ve ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada tarafından desteklenen Uluslararası Uzay İstasyonu kapatıldığında, Çin yörüngedeki tek aktif uzay istasyonunun sahibi haline gelecek.

Bu da Dünya yörüngesinin gelecekteki kurallarının ve yönetmeliklerinin belirlenmesi konusunda Çin'e potansiyel olarak büyük bir güç kazandırabilir.

Çin'in insanlı uzay programının baş mimarı Zhou Jianping, "Mevcut aşamada, başka devletlerden astronotların katılımını değerlendirmedik fakat onların gelecekteki (görevlere) katılımı garanti edilecektir." dedi.

İstasyonun parçalar halinde uzaya taşınıp bir araya getirilmesi için dördü insanlı olmak üzere 11 defa uzay aracı fırlatılacak. Shenzhou-12, yapılması gereken 11 uçuştan üçüncüsü ve insanlı dört uçuşun birincisi olarak dikkat çekiyor.