Çin, uzaydan elektrik üretmek için kolları sıvadı

Çin, yörüngede bulunan güneş panellerinden kablosuz bir şekilde enerji elde edebilmek için istasyon kuracak.

Son dönemlerde uzay yarışında oldukça rekabetçi bir konuma gelen Çin, yeni projeleriyle uzayın lideri olmak istiyor.

Çinli bilim insanları, yörüngede bulunan güneş panellerinden enerji elde edebilmek için yeni bir enerji santrali inşa etmeye hazırlanıyor. Bu sayede, uzaydan toplanan enerjinin Dünya'da kullanılması amaçlanıyor.

Bishan Üssü olarak adlandırılan enerji santrali, 2030 yılında az da olsa enerji toplamaya başlayacak. 2050 yılına gelindiğinde ise istasyon gigawatt gücünde enerji depolayabilecek.

ÇİN'İN TEMİZ ENERJİ PLANLARI

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de emisyon oranları oldukça fazla ve hükümet, temiz enerjiye geçerek bu emisyonları en aza indirmek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda güneş enerjisinden ürettiği elektrik miktarını yüzde 23 artırdığını açıklayan Çin, yeni projeleriyle güneşten daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

Singapur'un Bishan semtinde kurulacak uzay enerji istasyonu, Çin'in ilk büyük ölçekli elektrik santrali olacak.

Bilim insanları, şimdilerde 300 metre irtifada balonlar aracılığıyla testler gerçekleştiriyor. Buradaki testler başarılı olursa, 2 kilometre irtifaya kadar çıkılacak.



