Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı

Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketiyle ilk fırlatma görevini yaptı.

Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketini ilk defa kullandı. Roket, Sarı Deniz'deki fırlatma platformundan 14 uyduyu yörüngeye yolladı.

AA'nın haberine göre, Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki 140 kilogramlık katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip.

Çin'in maliyetlerini düşürecek

Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roket, fırlatma maliyetini kilogram başına 10 bin doların altına indirecek.

Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti.

Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.