Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.739
-0.01%
BTXN Coin
5.00
-1.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı

    Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketiyle ilk fırlatma görevini yaptı.
    • 10.12.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı

    Çin, ticari uydu taşımacılığı için tasarladığı Cielong-3 (Akıllı Ejder) roketini ilk defa kullandı. Roket, Sarı Deniz'deki fırlatma platformundan 14 uyduyu yörüngeye yolladı.

    AA'nın haberine göre, Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine (CALT) bağlı Çin Roket Şirketi tarafından geliştirilen Cielong-3, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

    31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki 140 kilogramlık katı yakıtlı roket, dört aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip.

    Çin'in maliyetlerini düşürecek

    Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi hedefleyen roket, fırlatma maliyetini kilogram başına 10 bin doların altına indirecek.

    Şirket, daha önce geliştirdiği Cielong-1 roketi ile 2019'da Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 3 uydu fırlatmıştı. Birinci nesil roket 200 kilogram taşıma kapasitesine sahipti.

    Şirketin sonraki nesil Cielong-4 roketinin ise 2,5 ton taşıma kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

    Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı #1


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi
    İç Haber

    Kocaeli'de yanan tekne ve 2 yat kullanılmaz hale geldi

    Messi'nin avukatı Muslera'yı savunacak
    Futbol

    Messi'nin avukatı Muslera'yı savunacak

    Görüş Bildir