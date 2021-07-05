Çin, Fengyun-3E isimli meteoroloji uydusunu, Long March-4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan merkezinden fırlatıldı.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkan ve şu anda yörüngede kendi uzay istasyonunu inşa eden Çin, yeni uydular fırlatmaya devam ediyor.

Ülkede geliştirilen Fengyun-3E isimli meteoroloji uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan uydu fırlatma merkezinden uzaya gönderildi.

Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi





8 YIL HİZMET VERECEK

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.

Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine, meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.