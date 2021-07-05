Euro
10.2948
-0.03%
Dolar
8.671
-0.1%
Altın
498.96
0.03%
Borsa
1.393
1.16%
Bitcoin
292.738
-4.09%
EXEN Coin
29.64
-0.36%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi

    Çin, Fengyun-3E isimli meteoroloji uydusunu, Long March-4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan merkezinden fırlatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.07.2021 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkan ve şu anda yörüngede kendi uzay istasyonunu inşa eden Çin, yeni uydular fırlatmaya devam ediyor.

    Ülkede geliştirilen Fengyun-3E isimli meteoroloji uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan uydu fırlatma merkezinden uzaya gönderildi.

    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi

    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi #1

    8 YIL HİZMET VERECEK

    Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.

    Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine, meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

    CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.

    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi #2

    Çin, yeni meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir