Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna yapılan ilk insanlı seferi gerçekleştirdi. Üç astronot, yörüngede inşası devam eden istasyona fırlatıldı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı. Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için, Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 astronot gönderdi.

Çin'in kendi uzay istasyonuna düzenlediği ilk insanlı seferde, astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'yu taşıyan roket, bu sabah yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) başarıyla fırlatıldı.

Çin yeni uzay istasyonuna 3 astronot gönderdi - VİDEO





ÇİN, ABD'YE BAĞLI KALMAYACAK

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.

YENİ FIRLATMA GÖREVLERİ YAKINDA

Çin uzay istasyonunun inşası için 8 montaj görevi daha yapılacak. T şeklinde inşa edilecek istasyonun her iki tarafına da eklenecek olan Wentian ve Mengtian adlı laboratuvar modülleri önümüzdeki aylarda fırlatılacak ve istasyona entegre edilecek.

Çinli uzay yetkilileri, istasyonun inşaat aşamasında üç robotik ikmal uçuşu ve üç mürettebatlı görev daha olacağını söyledi.