Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için uzaya radar gönderdi Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) uyduları uzaya fırlattı.

AA & Ensonhaber

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için uzaya yeni uydular fırlattı.

Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) isimli uydular, Long March Uzun yürüyüş 2D roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Yer kabuğunu uzaydan inceliyor

InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.

Uydular; depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.

Bu uydular, merkezde ana uydu ve etrafındaki "göbek" üzerinde eşit olarak dağıtılmış üç yardımcı uydu ile dünyadaki ilk tekerlek modelli uydu oluşumunu oluşturacak.