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    Çin, yeryüzünü uzaydan gözlemleyecek

    Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı.
    • 18.12.2022 - 10:31
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    Çin, yeryüzünü uzaydan gözlemleyecek

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'nın haberine göre Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

    "Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Uydu yörüngeye yerleşti

    Uydunun, fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Söz konusu görev, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

    Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

    İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

    uydu


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