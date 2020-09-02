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- Çin'de bir elektrikli otomobil şarj esnasında patladı
Çin'de bir elektrikli otomobil şarj esnasında patladı
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 12:27
- Güncelleme : 02.09.2020 - 12:27
Elektrikli otomobiller her ne kadar şu anda oldukça popüler hale gelse de zaman zaman yaşanan talihsizlikler kafalarda soru işareti bırakabiliyor.
Daha önce Tesla'nın karıştığı bazı kazaları sizlerle paylaşmıştık. Şimdiki patlama olayı ise Çin'de yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Çin'in Sanming kentinde bir vatandaş, Çinli şirket BAIC tarafından üretilen elektrikli otomobili ile şarj istasyonuna girdi. Şarj dolarken bırakılan araç, kısa bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı.
Çin'de bir elektrikli otomobil şarj sırasında patladı - İZLE
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç, tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, aracın bataryasında bir problem olabileceği belirtiliyor.
Çin medyasından alınan bilgilere göre ise patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilin neden patladığını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.