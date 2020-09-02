Çin'de bir elektrikli otomobil şarj esnasında patladı

Çin'in Sanming kentinde şarj istasyonuna giren bir elektrikli otomobil, aniden patlayarak kullanılamaz hale geldi. Patlama anı, karşı binadaki bir kişi tarafından kaydedildi.

Elektrikli otomobiller her ne kadar şu anda oldukça popüler hale gelse de zaman zaman yaşanan talihsizlikler kafalarda soru işareti bırakabiliyor.

Daha önce Tesla'nın karıştığı bazı kazaları sizlerle paylaşmıştık. Şimdiki patlama olayı ise Çin'de yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in Sanming kentinde bir vatandaş, Çinli şirket BAIC tarafından üretilen elektrikli otomobili ile şarj istasyonuna girdi. Şarj dolarken bırakılan araç, kısa bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç, tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, aracın bataryasında bir problem olabileceği belirtiliyor.

Çin medyasından alınan bilgilere göre ise patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilin neden patladığını tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.