Petrol
93.05
-2.71%
Euro
18.1385
-0.87%
Dolar
18.2086
0.13%
Altın
992.82
-0.79%
Borsa
3165
0.00%
Bitcoin
365.360
-1.86%
BTXN Coin
4.20
1.94%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı düşüyor

    Çin'in cep telefonu imalatı ve bu kalemdeki ihracat, yılın ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre düşüş gösterdi.
    • 01.09.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de cep telefonu üretimi ve ihracatı düşüyor

    Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğini de etkilemiş ve akıllı telefon pazarı için zor günler başlamıştı.

    Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak-temmuz döneminde üretilen cep telefon sayısı yıllık bazda yüzde 3,6, ihracatı ise yüzde 11,5 azaldı.

    AA'da yer alan habere göre, Çin'de ilk 7 ayda 665 milyonu akıllı telefon olmak üzere toplam 863 milyon cep telefonu üretildi, bunun 470 milyon birimi yurt dışına ihraç edildi. Üretilen akıllı telefon sayısı da geçen yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

    Çin'in silikon vadisinde çalışmalar aksıyor

    "Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın, telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

    Çin de cep telefonu üretimi ve ihracatı düşüyor #1

    Şehir yönetimi, yeni açıklanan tedbirler kapsamında, Huawei, SMIC ve Foxconn'a üretim faaliyetlerini bir hafta süreyle "kapalı devre" yürütmeleri ve çalışanların hareketlerini kısıtlamaları talimatı verdi.

    Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Büyük Zafer'in 100'üncü yılında kim ne yapıyor
    Gündem

    Büyük Zafer'in 100'üncü yılında kim ne yapıyor

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Eylül Perşembe 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir