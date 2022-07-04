Çin'de geliştirilen yapay zeka, parti üyelerinin sadakatini kontrol ediyor

Asya ülkesindeki teknoloji, partiye minnettarlığın düzeyini ölçebiliyor. Çalışmayla ilgili makalenin kısa bir süre sonra ortadan kaybolması ise dikkat çekti.

Dijital dünyada yeni bir çığır açan yapay zeka teknolojisi için iyimser olanlar kadar kötü bir tablo çizenler de var.

Kötümser olanlar, yapay zekanın, insanlığı tehdit edecek bir konuma gelebileceğinden endişe duyarken, Çin'de ilginç bir çalışmaya imza atıldı.

Dikkat çeken yapay zeka hamlesi

Çinli araştırmacılar, Komünist Parti üyelerinin zihinlerini okuyabildiğini ve onları “düşünce eğitimine” daha açık hale getirebileceğini söyledikleri yapay zeka geliştirdiklerini iddia ediyor.

The Times'ın aktardığına göre, Hefei şehrindeki Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi, geliştirdikleri sistemin, yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını okuyabildiğini söylüyor.

Partiye sadakati ölçüyor

Ayrıca, bir üyenin "partiye minnettar olma, partiyi dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güven ve kararlılığını daha da pekiştirmek için düşünce ve siyasi eğitime ne kadar özen gösterdiğinin analiz edilebildiği" belirtiliyor.

Aynı haberde, söz konusu yapay zekaya ilişkin makale konusunda ise dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi.

Makale ortadan kayboldu

Makalenin, 1 Temmuz 1921 tarihinde Şanghay'da kurulan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) kuruluş yıl dönümünde yayınlandıktan kısa bir süre sonra internetten kaybolduğuna vurgu yapıldı.

Bu durumun, Çin halkının mahremiyet konusunda yönetime göstediği tepki sonrası yaşanmış olabileceği konuşuluyor.

Çin'de halk takip altında

Pekin yönetimi, 1,4 milyarlık nüfusunu kontrol altında tutabilmek için çeşitli teknolojik yöntemlerden yararlanarak, vatandaşları yakından izlemesiyle biliniyor.

Bloomberg'in haberine göre, Çin Komünist Partisi, geçtiğimiz yıl çocuklara ideoloji aşılamayı planladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

"Çocukların komünizme bağlı kalmaları amacıyla..."

Ülkedeki "çocukların siyasi açıdan aydınlanmaları ve komünizme bağlı kalmaları amacıyla yönlendirilmesinin, modern sosyalist bir ülkenin inşası bakımından önemli olduğu" vurgulanmış, "ÇKP'nin Çin'in çocuklarını iyi 'ekip biçmesinin' stratejik ve temel bir görev olduğunun" altı çizilmişti.