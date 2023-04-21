Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı 3 milyona yaklaştı Çin'in 5G baz istasyonu sayısı, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 2,64 milyona ulaştı.

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Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi. Çin, 2 milyondan fazla 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor.

Çin’de 5G baz istasyonlarının sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığı belirtilmişti.

5G baz istasyonu 3 milyona yaklaştı

Çin'in 5G baz istasyonu sayısı, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla ise 2,64 milyon olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, mart ayında yaptığı açıklamada, Çin'in bu yıl yaklaşık 600 bin 5G baz istasyonu kuracağını ve bu istasyonların sayısını 2023 yılı sonuna kadar 2,9 milyona çıkarmayı planladığını söylemişti.

Enerji sorunu var

Ülkede şu anda 5G konusunda her şey yolunda gitse de bu baz istasyonlarının harcadığı enerji gelecekte sorun haline gelebilir.

Huawei'nin raporuna göre 5G istasyonları, 4G istasyonlarına kıyasla 3.5 kata kadar fazla enerji tüketiyor.

Ülkedeki telekom operatörleri ise enerjiyi en aza indirmek için farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.