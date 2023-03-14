Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı 3 milyonu aşacak Çin yıl sonuna kadar 600 bin 5G baz istasyonu daha kurarak ülkedeki toplam 5G baz istasyonu sayısı 3 milyonun üzerine çıkaracak.

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunmayı vadeden 5G teknolojisi, hala birçok ülkede test ediliyor.

Çin ise söz konusu teknolojiye geçen ilk ülkelerden bir tanesi. Çin, 2 milyondan fazla 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor

Çin’de 5G baz istasyonlarının sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığı belirtilmişti.

Hedef 3 milyon baz istasyonu

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, 5G ağlarının inşasını ve dağıtımını hızlandıracaklarını açıkladı.

Çin yıl sonuna kadar 600 bin 5G baz istasyonu daha kurarak ülkedeki toplam 5G baz istasyonu sayısı 3 milyonun üzerine çıkaracak.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl boyunca 887 bin yeni 5G baz istasyonu kurulurken, 5G hizmetlerini kullananların sayısı 575 milyona çıktı.

Enerji sorunu var

Ülkede şu anda 5G konusunda her şey yolunda gitse de bu baz istasyonlarının harcadığı enerji gelecekte sorun haline gelebilir.

Huawei'nin raporuna göre 5G istasyonları, 4G istasyonlarına kıyasla 3.5 kata kadar fazla enerji tüketiyor.

Ülkedeki telekom operatörleri ise enerjiyi en aza indirmek için farklı teknolojiler üzerinde çalışıyor.