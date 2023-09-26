Çin'deki araştırmacılar, dünyanın en derin okyanus çukurunun dibinde gizlenen yeni bir virüs keşfetti Çinli araştırmacılar dünyanın en derin yerindeki okyanus tabanında yeni bir virüs keşfettiklerini açıkladı.

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Çinli araştırmacılar, dünyanın en derin yerindeki okyanus tabanında yeni bir virüs keşfetti.

Patojen, Japonya'nın güneyinde, Pasifik Okyanusu'nda bulunan dünyanın en alçak noktası olan Mariana Çukuru'nda, deniz seviyesinin 8 kilometre altındaki çökeltide bulundu.

Bulunan virüs, 'bakteri yiyen' anlamına gelen bir bakteriyofajdır ve bakterileri enfekte ederek ve içinde çoğalarak hayatta kalır.

Araştırma çalışmasının yazarlarından biri olan Yue Su, bakteriyofaj gen kütüphanelerini izole etmenin ve bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmenin insanlara faydalı olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Bunlar, özellikle günümüzün antibiyotik kullanımı ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin çoğalması çağında, insanları bakteriyel enfeksiyonlardan korumaya yardımcı oluyor.

Virüs, en alçak noktasında yaklaşık 36.100 feet'e ulaşan Mariana Çukuru'nda, deniz seviyesinin 29.200 feet altındaki çökeltide bulundu.

Rapora göre, virüsün bulaştığı bakteriler genellikle okyanusun derinliklerindeki çökeltilerde ve hidrotermal menfezlerde veya deniz tabanındaki sıcak su akıntılarını serbest bırakan açıklıklarda bulunuyor.

11 bin metre derinlikte bulundu

Virüs, en alçak noktası yaklaşık 11 bin metreye ulaşan Mariana Çukuru'nda, deniz seviyesinin 8 bin 900 metre altındaki çökeltide bulundu.

Rapora göre, virüsün bulaştığı bakteriler genellikle okyanusun derinliklerindeki çökeltilerde ve hidrotermal menfezlerde veya deniz tabanındaki sıcak su akıntılarını serbest bırakan açıklıklarda bulunuyor.

Bilim insanları, okyanusun en derin kısmından gelen virüsler üzerindeki araştırmaların şu anda sınırlı olduğunu, dolayısıyla hayvanları veya insanları enfekte edebilecek hiçbir virüsün bölgeden henüz izole edilmediğini söyledi.

Ancak ekip, bölgede hayvanlara ve insanlara bulaşabilecek virüslerin bulunma olasılığını göz ardı etmiyor ve burada gelecekte araştırmalara ihtiyaç duyulacağını söylüyorlar.

Yeni virüs vB_HmeY_H4907 olarak tanımlanıyor ve ekibin analizi, lizojenik olduğunu söylüyor, yani konakçının içinde istila eder, çoğalır ve genellikle bakteri hücresini öldürmez.

İklim değişikliği ve yükselen okyanus sıcaklıkları okyanus akıntılarını ve çökelmeyi etkiliyor. Araştırmacılar, okyanustaki değişiklikler nedeniyle konakçıların metabolizması değiştikçe bu çevresel faktörlerin virüsler üzerindeki hayatta kalma baskılarını etkileyebileceğini tahmin ediyor.

Ekip, bunun potansiyel olarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına yol açabileceğini ancak şu anda bu alanda herhangi bir araştırma bulunmadığını söyledi.