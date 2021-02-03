Çin'deki Xiaomi modellerine Google engeli

Xiaomi, Çinli kullanıcılarının telefonlarına Google Mobil Servisleri’ni (GMS) yüklemesini engelledi.

ABD ile Çin arasında devam eden Huawei krizi nedeniyle, Çinli şirketin Android lisansı iptal edilmiş ve telefonlarında Google hizmetlerini kullanması yaklanmıştı.

Bir başka akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise, Çin'deki kullanıcıların Google hizmetlerini kullanmasını engelledi.

Çinli kullanıcılar, Xiaomi telefonlarına MIUI 12.5 ara yüz güncellemesini yaptıktan sonra Google uygulamalarını yükleyemediklerini bildirmeye başladı.

Bunun üzerine Xiaomi, uyumluluk sorunları nedeniyle bundan böyle akıllı telefonlarına, Google uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Çinli şirket, Google hizmetlerinin zaten Çin'de yasak olduğunu hatırlattı.

Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini açıklamadı. Yeni Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G’ye artık Google uygulamalarının yüklenmediği gelen bilgiler arasında.

YALNIZCA ÇİN'DE GEÇERLİ

Ancak bu politika sadece Çinli kullanıcıları ilgilendiriyor, diğer ülkelerde Xiaomi telefonlarında Google hizmetleri çalışmaya devam edecek.

