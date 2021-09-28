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    Çin'den 16 yaş altı çocuklara canlı yayın yasağı

    Çin'den 16 yaş altı çocuklara canlı yayın yasağı

    Geçtiğimiz günlerde oyunlara yaş kısıtlaması getiren Çin, şimdi de 16 yaş altındaki çocukların canlı yayın yapmalarını yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 16:47
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    Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için geçtiğimiz günlerde bir karar almış ve 18 yaşından küçüklerin oyun saatlerine kısıtlama getirmişti.

    Söz konusu kararla birlikte 18 yaş altındaki Çinli gençler; artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde, saat 20.00 ila 21.00 aralığında çevrim içi oyunlara giriş yapabilecek.

    CANLI YAYIN YAPMAK DA YASAK

    Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi, 10 yılı kapsayan ‘çocukların gelişimi’ isimli plan için yeni sınırlamalar getirdi. Buna göre, artık 16 yaşından küçük çocuklar internet üzerinden canlı yayın yapamayacak.

    Canlı yayın hizmeti veren platformlar da 16 yaş altı çocukların yayıncı olarak kayıt olmalarını yasakladı.

    Yeni düzenleme, çocukların gelişimini yönetecek sistem çerçevesinde bir kimlik sistemi aracılığıyla  takip edilecek.

    Çin den 16 yaş altı çocuklara canlı yayın yasağı #1

    ÇİN'DE OYUN BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtilmişti.

    Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

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